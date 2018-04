Pildid: ropp vedamine: kirurgid päästsid noore mehe, kellele löödi tsiklivõti koljusse

«18. aprillil kella 11. 00 paiku leidis noormehe kodukohas aset kaklus, mille käigus talle mootorratta võti koljusse löödi. Minu juurde jõudis ta kell 15.30. Pärast koljuskaneeringut ja uurimist saime alustada operatsiooniga, siis oli kell juba 18.30. Võti oli koljus ligi kolme sentimeetri sügavusel. Õnneks ei kahjustanud võti ta aju elutähtsat ala ega olnud väga sügaval. Poisi elu päästis ka see, et tal ei tekkinud ajuverejooksu. Oli küll väline verejooks, mis tekkis koljunaha all olevate peenete veresoonte kahjustumisest,» sõnas kirurg.