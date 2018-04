Prooviabielu-Helen on rasedana saanud ohtralt nilbeid pilte

«Prooviabielu» saatest tuntuks saanud Helen Kõpp on varasemalt avalikustanud, et lapse sünni tähtpäevaks on määratud 31. mai. Ühtlasi on Heleni tulevase lapse isa «Prooviabielu» saate teine staar Kalvi-Kalle Kruusamäe. Pisitütre nimeks saab Carmen ning lapsuke saab muuseas omale kaks perekonnanime ehk siis Carmen Kruusamäe Kõpp.