Ajakirjaniku tapmises süüdistatav Madsen võib pääseda paari vangla-aastaga

Rootsi ja Soome meedia teatel on saabunud suur finaal, milles kohus otsustab Madseni saatuse.

Kopenhaageni kohtus tehtud joonistus. Vasakul Peter Madsen ja paremal seisab püsti prokurör Jakob Buch-Jepsen FOTO: SCANPIX DENMARK/REUTERS/SCANPIX

Täna võtavad viimast korda sõna nii prokurör Jacob Buch-Jepsen kui Madseni advokaat Betina Hald Engmark. Buch-Jepsen võtab uuesti ette Madsenile tehtud psühhiaatrilise uuringu ja selle tulemused.

Advokaat Betina Hald Engmark FOTO: Nikolai Linares / AP/Scanpix

Buch-Jepsen on kohtu algusest alates nõudnud rootslanna mõrvas süüdistatavale taanlasest allveelaevnikule eluaegset vangistust.

Prokurör Jakob Buch-Jepsen FOTO: Nikolai Linares / AP/Scanpix

Madsen saab täna samuti sõna, kuid istungi lõpuveerandis.

Madseni üle peetava kohtu käigus on kuulatud 36 tunnistajat. Algselt pidi tunnistajate seas olema ka Madseni endine abikaasa, kuid psühhiaatrite sõnul on naise vaimne seisund selline, et ta ei ole võimeline tunnistama ja kohus loobus tema kuulamisest.

Prokuröri silmis on kõige problemaatilisem see, et 30-aastase rootslannast ajakirjaniku täpne surmapõhjus ei ole seni teada. Madsen eitab rootslanna tapmist, mis politseiuurimise järgi leidis aset kas 10. augusti hilisõhtul või 11. augusti varahommikul 2017. Madsen muutis uurimise käigus mitmel korral oma tunnistusi.

Kim Wall FOTO: TOM WALL/AFP/Scanpix

Leiutaja võttis omaks ajakirjaniku surnukeha tükeldamise ja talle niinimetatud merematuse korraldamise, kuid eitab seni kategooriliselt Walli mõrvamist. Madseni sõnul leidis ta allveelaeval UC-3 Nautilus aset õnnetus, mis temaga intervjuud teinud ajakirjanikult elu võttis.

10. augustil 2017 tehtud foto, millel on UC3 Nautilus pardal näha Peter Madsenit ja Kim Walli FOTO: Stringer/Reuters/Scanpix

Rootsi meedia teatel võib juhtuda nii, et kohus ei mõista Madsenit mõrvas süüdi, kuid täiesti vabaks teda ei lasta.

Taani advokaat Mette Grith Stageni sõnul teda ei üllata, kui kohus määrab Madsenile surnukeha tükeldamise ja merre viskamise eest vaid 1 – 2 aasta pikkuse vangistuse.

Kui aga kohus leiab, et Madsen on mõrvas süüdi, siis võidakse langetada otsus, mida nõuab prokurör Buch-Jepsen ehk eluaegne vangistus või eluks ajaks sulgemine psühhiaatriahaiglasse.

Peter Madsen FOTO: SCANPIX DENMARK/REUTERS/SCANPIX

Madsenit uurinud psühhiaatrid ja psühholoogid jõudsid seisukohale, et ta on endale ja kaaskodanikele ohtlik ning tal on mitmeid nartsissistlikke ja psühhootilisi jooni. Psühhiaatrilise uuringu kohaselt ei tunne ta empaatiat, süüd ega kahetsust.

Buch-Jepseni arvates ei ole Madseni vaimse tervise seisund selline, mis takistaks talle vanglakaristuse määramist.

Kui kohus langetab otsuse saata Madsen eluks ajaks trellide taha, siis on see üks karmimaid Taanis langetatud karistusotsuseid.