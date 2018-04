VIDEO Nashville’i vahvlirestorani tulistaja taltsutanud kangelasklient: mõtlesin vaid ellujäämisele

Shaw Jr sõnas pressikonverentsil, et ta mõtles tulistamishetkel vaid sellele, kuidas ellu jääda.

«Ma ei ole kangelane, olen tavaline inimene. Mind ajendas käituma nii nagu käitusin, vaid see, et tahtsin ellu jääda,» lausus ameeriklane.

«Tänu James Shaw Jr julgele tegutsemisele tulistamine lõppes, tegemist on kangelasega, kes päästis elusid,» teatas politsei esindaja.

«Ma ei kartnud tulistajat, sest tegemist oli elu ja surma küsimusega. Tahtsin elada ja see sundis mind teiste elu ohtu seadjatele vastu astuma,» lisas ootamatult kangelaseks saanud.

Shaw Jr teatel värises ta pärast juhtunut, ta läks koju, pesi end puhtaks, pani selga puhtad rõivad ja läks siis kirikusse, et maha rahuneda.

Politsei hoiatas kodanikke, et see mees on väga ohtlik ja tal võib veel relvi olla.