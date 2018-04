Hannibal Lecterina tuntud Anthony Hopkins avaldas ehmatava video

Hopkins kehastas üliintelligentset inimsööjast mõrvarit esmakordselt režissöör Jonathan Demme’i 1991. aasta filmis «Silence of the Lambs» (Voonakeste vaikimine).

Kuigi Hopkins on juba 80-aastane, on ta endiselt näitlejana aktiivne.

Tegemist on 32-sekundilise videoga, mille juures on tekst: «Nii juhtub, kui on vaid töö ja ei ole lõbu». Tegemist on lausega 1980. aasta õudusfilmist «Shining», mille peaosas on Jack Nicholson.