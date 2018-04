Video: Peruus lintšiti ära šamaani tapmises süüdistatav kanadalane

Peruu politsei teatel kaotas 81-aastane ravitseja Olivia Arévalo elu Ucayali regioonis Victoria Gracia külas, kus teda tulistati kaks korda, teatab The Guardian.

Videol on näha vere ja poriga kaetud meest, kes istub maapinnal ja nutab. Siis panevad kaks meest ta kaela ümber kas köie või vooliku ja tõmbavad ta puu otsa, kuhu ta jääb rippuma. Videolt on näha, et mees värsiseb mõnda aega ja siis jääb rahulikuks. Kõike seda vaatavad pealt kümned inimesed, kaasa arvatud lapsed.