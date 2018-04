Kuu aega peale maja ostu avastas kolmelapseline perekond, et nende hoovi on peidetud haisev kanalisatsioonipump, mis eritab kohutavat lehka. Hoovimuru alla oli kokku peidetud 11 kaevukaant.

Kui Marki kaebust ignoreeriti umbes nädal aega, otstas mees uue taktika kasuks. Ta parkis oma auto firma värava ette, et nood enam sisse sõita ei saaks. Mees riputas oma majale hoiatava plakati «Ärge ostke kinnisvara Linden Homes`ilt». Tänaseks on vähemalt lubatud asja uurida. Marki suurim mure on, et ta ei sa iial seda maja ausalt maha müüa.