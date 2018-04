Kuus leiutajat, kes ei loonud asju, mille poolest nad tuntud on

(Järgnev jutt on väga tehniline ja kuna tegu on füüsika valdkonnaga, siis tavainimese jaoks ei ole paljud põhjendused piisavad, et Einsteinilt valemi leiutamise au nii-öelda ära võtta.)

Kuigi Einsteini kirjutatud valem m=E/c2 on täpselt sama mis E=mc2, siis on see oluline teadmine välja selgitamaks, kes selle päriselt leiutas. Kui seda kirjutada m=E/c2, siis valemi osad, nagu Einstein need kirja pani, eksisteerid aastaid enne teda. Nii inglise füüsik Oliver Heaviside (1889) ja austerlane Friedrich Hasenöhrl (1904), kelle enda tööd põhinesid tosinate teadlaste töödel, lõid enda versiooni valemist, mis oli m=(4/3)E/c2.

Kuigi m=E/c2 ei ole absoluutselt sarnane m=(4/3)E/c2, siis vastab teine valem tõele nii mitmeski olukorras. Kõige suurem praktiline erinevus tuleneb aga sellest, et valemi tõestust ei saanud vaadelda keskmise inimese peal.

Selles just vahe seisnebki. 4/3 võrrand loeb füüsikutele, aga mitte sellisel moel nagu keskmine inimene oskaks seda hinnata. Einsteini versioon sai populaarseks, kuna see on lihtsam ja universaalsem. See ei ole arvatavasti mitte mingisugune kokkusattumus, et peale väikese numbri lõpus (ruudus) ei ole Einsteini valemis numbreid sees.

Lisaks sellele ei huvita ei füüsikuid ega tavainimesi valemi E=mc2 puhul numbrid. Neid huvitab valemi puhul teedrajav kujutluspilt sellest, et massi ja energia vahel on mingisugune seos. Ja see idee, mis on selle valemi juures tegelikult kõige tähtsam, formuleeriti Heaviside'i, Hasenöhrli ja prantslasest füüsiku Henri Poincaré'i poolt aastaid enne seda kui Einstein.

Vennad Wrightid ei olnud esimesed, kes lendasid

Vennad Wrightid FOTO: Wikimedia Commons

Populaarse versiooni kohaselt toimus esimene lend mehitatud masinail 17. detsembril 1903 väikeses Põhja-Carolina osariigi linnas nimega Kitty Hawk. Tõepoolest, vennad Orville ja Wilbur Wright lendasid kell 10:35 12 sekundi jooksul 40 meetrit, püsides kolme meetri kõrgusel õhus. Nende esimest lendu tunnistasid viis mees, kes seda sündmust ka pildistasid.

Varsti pärast seda said vennad maailmakuulsateks just tänu sellele vägitükile. Kõikidel, kellele vähegi mingisugust mõjuvõimu oli, eriti USA valitsus, nimetasid neid esimesteks inimesteks, kes lendasid.

Aga kes peaks tegelikult selle au endale saama?

Esiteks tuleb kindlaks määrata, mida tähendab «lendama», mida lendamine endast kujutab. Lend, selles kontekstis, peab olema mehaaniliselt toestatud; masinat kontrollib inimene; masin on raskem kui õhk; see peab õhku tõusma ja tõeliselt lendama. Viimane tähendab, et see peab maast eralduma ja õhus püsima ja edasi liikuma tänu inimesele, kes seda juhib. Ei piisa vaid sellest, et masin heidetakse justkui katapuldiga õhku ja see püsib seal teatud aja. See ei ole selles kontekstis lendamine.