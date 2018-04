Mäesuusataja Lindsey Vonn: mehed ja naised hakkavad koos võistlema

Lindsey Vonn, kes on enda spordialas võitnud kõik tiitlid mis võita annab, on korduvalt palunud rahvusvaheliselt suusaliidult, et ta saaks koos meestega võistelda, kuna tunneb, et tal pole naiste seas konkurente. Suusaliit on siiamaani ei öelnud, kuid Vonn tunneb, et muutus pole kaugel.

Reporter tõi välja, et Vonni kutsuti Suureks linnuks («Sesami Street») või Belle «Kaunitarist ja koletisest». Vonn sõnas, et talle tema kleit meeldis ja ei huvita, et teistele see ei meeldinud. Lisaks tõi ta välja, et tema lemmik kriitika oli see, et keegi kutsus teda teletups La-laks.