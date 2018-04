Kuulsused, kellel on LGBT lapsed

Vaata, kes on need kuulsused, kellel on homoseksuaalsed lapsed.

Näitleja Jackie Chan

Jackie Chan FOTO: JOHANNES EISELE/AFP

Hiina näitleja võõrandunud tütar Etta Ng tuli «kapist välja» eelmise aasta oktoobris.

Laulja R. Kelly

R. Kelly FOTO: Reuters / Scanpix

Vastuolulise laulja tütar teatas 2014 aastal, et ta on transsooline ning «hakkas» poisiks. Jaya Kelly nime all sündinud naine tahab, et teda edaspidi Jay'ks kutsutakse.

Laulja Cher

Cher FOTO: Scanpix

Cheri tütar, kes sündis Chastity Bono nime all, läbis ajavahemikul 2008 kuni 2010 soovahetusoperatsiooni ning nimetab end nüüd Chaziks.

Näitleja Jon Voight

Jon Voight FOTO: Scanpix

Angelina Jolie, kes on Jon Voighti tütar, on biseksuaalne. Tütrel on isaga väga halb läbisaamine ning Voight on korduvalt öelnud, et Angelina pole kunagi normaalne olnud, ta on peast segi ning tema avatud seksuaalsus on tema vaimsete häirete tagajärg.

Laulja Barbra Streisand

Barbra Streisand. FOTO: Scanpix

Barbra ja tema endise abikaasa Elliot Gouldi ühine laps Jason on gay, kes sellest vanematele juba 1990ndatel teada andis.

Korvpallur Magic Johnson

Magic Johnson. FOTO: Scanpix

Meedia avaldas 2013. aastal, et endise NBA korvpalluri Johnsoni poeg EJ on gay. Endine korvpallur tegi selle järel avalduse ning sõnas, et tema ja tema abikaasa teadsid juba varem, et nende poeg on gay.

Näitleja Sally Field

Sally Field FOTO: AP / Scanpix

Sally Fieldi poeg Sam on gay ja tema ema toetab teda maksimaalselt.

Näitleja Cybill Shepherd

Cybill Shepherd FOTO: Scanpix

Cybill Shepherdil on kaks tütart, Clementine ja April. Ning jah, mõlemale nendest meeldib samasoo esindaja. Clementine tuli avalikult välja ja ütles, et on biseksuaalne, ning April sõnas, et ta on lesbi. Cybill Shepherd toetab mõlemat tütart.

Näitleja Mia Farrow

Mia Farrow FOTO: AP / Scanpix