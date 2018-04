Avicii megahitt «Wake me up» oli alguses lihtsalt üks lõbus katsetus

Aloe Blacc oli tol ajal just vaimustund maailmas ringi rändamisest ja tal kummitas peas sõnum, et elu on kui unenägu, äratage mind üles, kui see läbi saab («Life is a dream, wake me up when it's all over»). Koos Aloe Blacciga kirjutasid nad loole ka sõnad ning paari tunniga oligi laul valmis. Avicii vormis sellest menuka tantsumiksi.