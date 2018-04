«Legendide lahingu» köögipool läbi helendava ekraani koju kätte ei paista. Aga mis seal salapärases kaadritaguses alas siis õigupoolest toimub? Kõik me teame, et tele on nagu mustkuntsniku töötuba, seal on palju illusioone ning saladus. Pinnime režisöör Villem Tarvast, et ta mõned neist välja lobiseks.