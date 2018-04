Eestis tundub, et viimasel ajal on kõik rahvas räppima hakanud? Selge see, et niisama lambist see ei õnnestu - treenerid on väga kõvad! Põhja Korea annab hulga kasulikke soovitusi, kuidas ka sina võid räppima hakata! Nii et kui järgmine kord tundub, et sõnavahetus kisub teravaks, jäta näägutamine, kaagutamine, mölisemine ja torisemine. See on OUT! Ütle, mis sul öelda on, vaimukas räpiriimis!