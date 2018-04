VIDEO: Eesti stiilikuninganna tabatud. Ja ta ei vaja isegi stilisti abi!

Kui sisemist ilu on raske mõista ja märgata, siis suurepärane stiilitunnetus on kargab otsekohe silma! Avalikul areenil tegutsevate inimeste puhul oleme harjunud, et nad on stiilsed, heas vormis, näevad suurepärased välja. Kuid mõneö õnnestub see paremini ja teisel halvemini. Kes jäi saates «Legendide lahing» silma kõige vingema riietusega ning väärib auga välja teenitud stiilikuninganna tiitlit?