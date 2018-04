Murtud lähedane sõber Avicii alkoholideemonitest: ta lubas, et lõpetab, aga ei teinud seda!

Nile Rodgers on Ameerika produtsent, laulukirjutaja ja muusik, kes sai Avicii-ga lähedaseks tehes koostööd loo «Wake Me Up» produtseerimisel. Billboardile antud videointervjuus ütles mees, et tekkinud side oli kohene ning ka loomingus toetuti üksteise energiale ja omavahelisele läbisaamisele. Viimatise ühise esinemise ajal ei suutnud Nile Avicii etteastet vaatama jääda, sest noormees oli alkoholi tarbinud. Mure lähedase sõbra enesehävitusliku käitumise pärast tegi liigselt haiget, et jääda.