Eesti saja tsirkuse inimese hulgas on artistid, treenerid, lavastajad, tsirkusekoolide õpilased, tehnikud, tsirkusedirektorid, produtsendid, vabatahtlikud, klounid, mustkunstnikud, akrobaadid, žonglöörid, tasakaalukunstnikud ja ka need, kes lihtsalt tunnevad end tsirkuse kogukonna liikmetena.

Eesti Kaasaegse Tsirkuse Arenduskeskuse juhatuse liikme Terje Bernadt sõnul on uue põlvkonna tsirkuseartistid (Grete Gross, Lizeth Valme, Ireen Peegel) on peale tsirkusekooli lõpetamist oma eksootilises ametis hästi toime tulnud – jätkub nii tööd kui leiba. See annab tunnistust nii nende noorte professionaalsusest kui ka Eesti ja Euroopa turu avatusest meie kaasaegse tsirkuse artistidele. Tsirkuseartist on rahvusvaheline inimene, aga ta jääb alati esindama iseennast ja oma kultuuri ning just seda meilt Euroopa ja maailma lavadel oodataksegi. Eesti tsirkuse kogukonnale on oluline kuuluda võrdväärsena maailma tsirkusekogukonda.