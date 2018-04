Endine ilmatüdruk Marit Rattasepp sai tüssata!

«Sellist p**ka poleks Oriflame-st küll uskunud!» plahvatab naine oma blogis. Naisele olevat reklaamitud, et on võitnud näohoolduse ja jumestuse, mis lõppkokkuvõttes tähendas seda, et kogu ettevõtmine oli vaid suur müügiäri. Isegi proovimiseks antud tooted tuli endal peale kanda.

Naine väljendab oma nördimust raisatud aja üle, milleks kulus koos õige koha üles leidmise ja trantspordiga ligi kaks ja pool tundi. Naine tundis, et teda on petetud, sest esialgne jutt ja lõpptulemus olid täiesti erinevad. Ei näohooldust, ei meiki, vaid pealetükkiv müügitöö ja püsikliendiks hakkamiseks survestamine.



Marit kutsub kõiki üles ettevaatlikkusele, et teised inimesed selliselt oma aega raiskama ei peaks, ega heausklikult kuskile alla ei kirjutaks.

Elu24-le rääkis sarnasest kogemusest veel üks neiu, 25-aastane Marie, kes lahkus lubatud näohoolduselt nii pettumuse kui ärritunud nahaga. «Mõtlesin, et ei saa kokkulepitud päeval minna ja otsin sõbrannat, kes saaks. Jumal tänatud, et ükski neist mu pakkumist vastu võtta ei saanud, jube piinlik oleks olnud! Reklaamin tasuta näohooldust, aga kohale minnes vahid kataloogi ja määrid mingit imelikku möksi endale peale.»

Mariele sai osaks küll veidi suurem tähelepanu, sest kohal oli ka aparaat, millega testiti nahatüüpi ja niiskusetaset erinevates piirkondades. «Prouad mängisid seal tõsist spetsialisti, aga kui asusin meiki eemaldama, karjatas üks neist, et issand, sul on ju silma all verevalumid! Mina ka ehmusin täiesti, et mis mõttes, mis verevalumid!? Peeglisse vaadates nägin ennast täiesti tavalisena. Mul lihtsalt on loomupäraselt silmanurkades suur tumedus, kindlasti mitte midagi ennenägematut. Inimene, kes väidab ennast olevat kosmeetik ja nahaspetsialist võiks sellise asjaga olla kursis ja mitte oma klienti ebamugavasse olukorda panna. Üle laua istus võõras inimene ja tõesti, piinlik oli!»