Retrobest avaldas selleaastase üllatuspeaesineja?

Mart Juur on Retrobesti vedamas juba kolmandat aastat. Üritusse on ta kaasanud näiteks värvika baarmeni Hillari ja Eesti esikosmonaudi Bläck Rokiti. Tänavu on seltsi palutud hea sõber Peeter Oja. Üheskoos on otsustatud viia end tagasi aega, mil oldi elu parimas vormis. Seega on peaesinejateks väike Peetrike ja ilus Mardike.