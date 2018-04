Kuula! Tiger Milk avaldas eksklusiivse juurdepääsu uuele singlile!

2009. aastal alguse saanud bändi Tiger Milki koosseisu kuuluvad Meelis Meri, Ville Veering ja Eva Vaino. Esimene kauamängiv nägi ilmavalgust 2012. aastal. Aasta Elektroonika artisti tiitliga pärjatud triolt on sügisel oodata ka uut albumit, mis lubatakse välja anda nii vinüülil kui ka digiformaadis.

