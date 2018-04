«Selliseid juhtumeid etenduskunstide ja näitlemisega on ennegi ette tulnud. Näiteks on keegi teatrikülastaja läinud Helgi Sallole ütlema, et Alma küll sedasi ei käituks. Seda ei tasu võtta nii, et kõik on tõde. Kogu selle asja mõte ongi vast see, et me saame rääkida teatud tõsielulistest asjadest nii, et lepime kokku, et see kõik on tegelikult vale.»

«Sama kehtib intervjuudega,» lisab Joannes. «Jah, see on tegelikult kõik puhas fiktsioon millest me siin praegu räägime. Ka Kultuuriklubi Kelm on meie kollektiivne ettekujutus.»

«Kelmiga ei ole lihtsalt mingi ruum. Tegelikkus on see, et me oleme aegade alusest saati olnud väga head sõbrad kõik ja teinud seda mida tahame. See, et meie ümber on need seinad, on seda lihtsalt hõlbustanud,» räägib Johannes, et kogu lugu on palju sügavam. «See on midagi muud ja palju erilisemat. Mitte, et seda ületähtsustada, aga see on lihtsalt isiklik. Eriline.»

: TEATER KELM, KULTUURIKLUBI KELM FOTO: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

«Kelmiga on see tore lugu, et koguaeg on tunne, et alustad midagi,» nendib Johannes. «Lood midagi, mis on kõige ägedam tunne. See on see, mis hoiab energiat sees ja paneb kõik käima. Mina näiteks ei tunne, et me ära lõpetame või kinni paneme midagi».

Kogu loo saab praeguseeks kenasti kokku võtta Karli sõnadega «Citius. Altius. Fortius.» («Kiiremini. Kõrgemale Tugevamini.») «Kõike, mis on olnud hea, teha paremini. Kõike mis ei ole olnud ideaalne, teha paremini. Kõike, mis on olnud ideaalne, teha veel paremini. Nii institutsiooni kui inimestena, tahame alati saada paremaks,» lisab ta.



Usun, et paljud, kes on külastanud Kultuuriklubi Kelmi või käinud vaatamas Kelmi teatri etendusi, on märganud ja tajunud siirust, mis kogu ettevõtmise taga peitub. Tegemist on tõepoolest millegi palju enama kui füüsilise lokatsiooni või äriga. Kelm on lugu sõpruskonnast ja andekatest, tahtejõulistest noortest inimestest, kelle perekondlik ühtehoidmine suisa Tallinna linna ajalukku märgi maha on jätnud. Rääkimata sadadest inimestest kellel Kelmis veedetud õhtutest kustumatuid mälestusi jagada on.