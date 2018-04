USA politsei avalikustas video popstaar Prince’i surmapaigast ja arstikülastusest

TMZ edastab, et politsei teatel lamas Prince leidmise hetkel hoone lifti juures selili ning parameedikud üritasid teadvuse kaotanud staari elustada, kuid see ei õnnestunud.

Carveri maakonna politsei avalikustas veel teise video, millel on näha, kuidas Prince külastas 20. aprillil 2016 Minneapolises arst Michael Schulenbergi.

Uurimise kohaselt kirjutas Schulenberg lauljale Percoceti nimelist valuvaigistit, kuid see ei mänginud staari surmas mitte mingisugust rolli.

Ta lisas, et 57-aastane popmuusikastaar kaotas elu tugevatoimelise aine üledoosi tõttu ja ta võttis seda ise, mitte keegi ei manustanud seda talle.

Prokurör Metz jätkas, et Prince’i juhtumis käivitatakse uus uurimine vaid juhul, kui ilmneb uusi asjaolusid ja tõendeid.

Uurimise kohaselt haigestus laulja 2016. aasta märtsi lõpul grippi. Ta pidi aprilli alguses esinema Atlantas, kuid ta esindaja teatas esinemist ärajäämisest. Prince lendas Atlantast tagasi koju Minneapolisse, kuid ta tervis halvenes niivõrd, et ta eralennuki piloot pidi tegema Illinoisis Moline’is vahemaandumise. Staarile kutsuti seal arst, kes andis talle ravimeid.

21. aprillil 2016 kell 21.43 kohaliku aja järgi sai Minneapolise päästeteenistus kõne, milles paluti saata kiirabi, kuna Chanhassenis Paisley Parkis elav mees on kontaktivõimetu. Sündmuskohale saabunud parameedikud tegid kindlaks, te tegemist on laulja Prince’iga ja teda üritati elustada. Parameedikud tunnistasid staari surnuks kell 22.07 kohaliku aja järgi.

2. juunil 2016 teatas Anoka maakonna kohtuarsti esindaja, et Prince suri fentanüüli üledoosi tagajärjel 57-aastasena.

Kodanikunimega Prince Roger Nelsoni sugulaste sõnul ärritab neid see, et pärast kahe aasta pikkust uurimist jõudsid võimud otsusele, et keegi ei ole staari surmas süüdi, vaid ta surma põhjustas tugevatoimelise aine üledoos.