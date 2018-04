Helen Adamson lajatas Margus Vaherile: ise petad naisi nagu katkine vibraator

Esimeses räpi-lahingus võistlevad muusikud Helen Adamson ja Margus Vaher. Muidu head sõbrad asuvad üksteist tögama suure rõõmu ja enesekindlusega. Räppmuusikat armastav ja tundev Helen on enam kui kindel, et Margus tema kõrgusele ei küündi. Marguse arvates on malbe Heleni võitmine aga käkitegu. End naiste ja meeste vaheliste suhete spetsialistiks pidav mees teab täpselt, millistele Heleni nõrkadele kohtadele vajutada.

Helen ja Margus FOTO: Mihkel Maripuu

Kui Helen Adamsoni heitis Margus Vaherile ette, et ta petab naisi nagu katine vibraator, siis ei jäänud ka mees sõnadega kuidagi kitsiks. «Vihjeks ainult, et su auto on päris püss. Mitu meetrit pidid imema? Selles on küss,» küsis Vaher.

Teise paarina võtavad mõõtu raadioeetrist tuntud lõuapoolikud Indrek Vaheoja ja Andres Puusepp. Andresele vaevu õlani ulatuv Vaheoja peab seda kontrastsust pigem enda tugevuseks kui nõrkuseks. Tema sõnul on see hea kate, et vastast üllatada ja talle järsult verbaalselt ribidesse lajatada. Mehed, kes igapäevaselt raadios kuulajaid oma mulaga äratavad, ei saa olla kehvad sõnasepad. Tõotab tulla kiire, äkiline ja professionaalne duell.

Indrek Vaheoja ja Andres Puusepp FOTO: Mihkel Maripuu

Kolmandaks tõmbavad räpi-kuulid rauda kaunitaridest siresääred Anni Rahula ning Kethi Uibomägi. Kethile on mikrofon tavapärane aksessuaar, Anni aga hoiab mikrofoni käes esimest korda elus. See ei pruugi aga tähendada Kethile kiiret võitu, kuna Anni on jalgpallikohtunikutöö ajal õppinud pingega hakkama saama.

Anni Rahula ning Kethi Uibomägi FOTO: Mihkel Maripuu

Teravmeelne teleshow «Legendide lahing» üllatab Kanal 2s pühapäeval kell 20.35, kohe pärast «Meie aastat Iraanis».