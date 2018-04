Daniel «James Bond» Craigi naine Rachel Weisz ootab last

48-aastasel Weiszil on režissöör Darren Aronofskyga varasemast 11-aastane poeg Henry ning 50-aastasel Craigil on näitlejanna Fiona Loudoniga 25-aastane tütar Ella, teatab Daily Mail.

Craigist ja Weiszist sai paar 2010. aastal ja nad abiellusid 2011. aasta juunis New Yorgis. Nad suutsid seda hästi varjata, sest meedia sai nende abiellumisest teada alles kuid hiljem.

«Daniel ja mina oleme väga õnnelikud. Me ei tea veel lapse sugu, see on mõistatus, kuid olen õnnelik nii poja kui tütre üle,» teatas Weisz Twitteris. Staar ei avaldanud, millal laps sündima peaks.