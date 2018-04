«50 halli varjundi» täht oli filmivõtete järel niivõrd häiritud, et pidi teraapiasse minema

28-aastane näitlejanna tunnistas, et peale «50 halli varjundi» stseenidele tekitasid temas õõvastust ka filmi «Suspiria» võtted. «Ma ei valeta, see keeras mu nii segi, et ma pidin teraapiasse minema,» rääkis naine.

Johnson on aga õnnelik, et need katsumused on tal nüüdseks seljataga, ja saab keskenduda enda produktsioonifirmale.