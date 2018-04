FBI eksjuhi Comey salamemod: Putin kiitis Trumpile vene prostituute

USA justiitsministeerium tegi sel nädalal kongressile kättesaadavaks Comey FBI ametiaja lõpust pärinevad 15 memo, milles Comey käsitleb tema ja president Donald Trumpi kohtumistel räägitut, teatab cnn.com.

James Comey memode koopiad FOTO: Susan Walsh / AP/Scanpix

Samuti said memodest, mida on mõnevõrra redigeeritud, koopiad meediaväljaanded.

Comey ülestähendustest ilmneb, et Trumpil oli möödunud aasta alguses kinnisideeks Venemaa võimalik sekkumine 2016. aasta USA presidendivalimistesse kui ka temaga seostatud vene prostituudid.

Donald Trump FOTO: NICHOLAS KAMM/AFP/Scanpix

Comey teatel olid ta kohtumised Trumpiga, kui ta oli FBI juht, äärmiselt kummalised ja talle jäi mulje, et Trump on paranoiline ning selle tõttu hakkas ta neist kohtumistest tegema ülestähendusi, et nende abil tulevikus kaitsta nii FBId kui ennast.

James Comey memode koopiad FOTO: Susan Walsh / AP/Scanpix

Trump vallandas Comey möödunud aasta mais sõnades, et ta ei ole rahul sellega, kuidas FBI ja teised ametkonnad uurivad Venemaa väidetavat sekkumist presidendivalimistesse.

James Comey FOTO: Dennis Van Tine / Starmax/PA Images/Scanpix

Comey memode seas on meenutus, mis pärineb 2017. aasta jaanuarist, mil ta kohtus Trumpiga New Yorgis Trump Toweris. Trump rääkis siis USA luure väitest, mille kohaselt olevat ta 2013. aastal veetnud Moskva luksushotellis aega prostituutide seltsis, kellega mängis seksimänge.

Trump tõstatas veel mitmel korral Comeyga kõneldes niinimetatud teema, samas kartes, et kas ta naine Melania midagi sellest teab.

Comey kirjutas oma 7. jaanuari 2017 memos, et Trump muretses küll tema väidetava seotusel üle venelannadest prostituutidega, kuid ta kinnitas, et ei pidutsenud koos prostituutidega.

Trump tuli vene prostituutide teema juurde tagasi 27. jaanuaril 2017 rõhutades, et luure hoorajutud ei vasta tõele.

James Comey memode koopiad, mida on redigeeritud FOTO: Staff / Reuters/Scanpix

Ülestähenduste kohaselt oli Trump Comeyle öelnud, et Venemaa president Vladimir Putin kiitis talle kui ilusad on Venemaa prostituudid ning Putin olevat rõhutanud, et võib olla maailma kõige kaunimad. Comey kirjutistest ei täpsustu, millal Putin seda Trumpile ütles.

Trump kirjutas eile Comey memode teemal Twitteris: «James Comey memod avaldati just ning need näitavad, et kokkumängu ja õigusemõistmise takistamist ei olnud. Lisaks lekitas ta salainfot. Vau! Kas nõiajaht jätkub?»

Pärast Comey vallandamist 2017. aasta mais määrati ametisse eriprokurör Robert Mueller, kes uurib, kas Trumpi kampaaniameeskonnal oli kokkumäng Venemaaga ja ka selles juhtumis oli õigusemõistmise takistamist.

Robert Mueller FOTO: CHIP SOMODEVILLA / AFP/Scanpix

Comey sõnas meediale, et teda memode kättesaadavaks tegemine kongressile ei häiri. FBI endise juhi sõnul ei ole tal midagi varjata ning ta tegevus oli kogu ta ametiaja avalik ja läbipaistev.

Comey arvates on Trump väga ohjeldamatu president ja mitte keegi, isegi ta pereliikmed ei suuda ta impulsiivset käitumist ohjeldada.

James Comey oli FBI direktor 4. september 2013 kuni 9. mai 2017.