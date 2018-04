Video: illusionist David Copperfield pidi avalikustama kohtus oma kuulsa inimeste ärakaotamise triki

Sel nädalal tuli 61-aastasel Copperfieldil avalikustada kohtus oma kuulus kadumistrikk «13 õnnelikku», mis on üks tema niiöelda leivanumbritest, 58- aastas Coxi teatel sai ta just selles trikis osaledes vigastada, teatab news.com.au.

«Tegemist on võrdlemisi lihtsa trikiga. Lavale kutsutakse juhuslikult peatvaatajate seast valitud inimesed, keda on 13 ja kes paigutatakse istuma poodiumile. Siis kaetakse nad läbipaistmatu kardinaga. Taskulampidega lavaassistendid hajutavad peatvaatajate täehelepanu. Need inimesed juhitakse platvormilt ära nii, et teised pealtvaatajad seda ei märka. Vahepeal näidatakse inimestest tühja poodiumit ning enne etteaste finaali tuuakse need inimesed tagasi, kuid nad ilmuvad saali teises otsas,» selgitas produtsent.