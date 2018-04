Külajant väikese Sipsiku pärast: tuntud diskori koeratüli naabrinaisega kogub muudkui tuure, abi polnud isegi kohtust

Veebruaris kirjutas Elu24, kuidas DJ Kermo Hert on vihane oma naabrinaise koera peale, kes haugub pidevalt ja mehe unerahu rikub. Toona kirjutas loomakaitsja Valner oma blogis, et Kermo Hert on sihikule võtnud oma naabrinaise ning terroriseerib teda nagu oskab. Selle väite tõestuseks läkitas Valner DJ käitumisest video Facebooki.

«Esiteks palun ma loomulikult vabandust, et kaotasin pärast aastaid kestnud pinget lõpuks närvid ja loopisin naabrite Sipsikut lumepalliga. Nii loomadega ei käituta, olen seda kahetsenud ka politsei ees ja saanud selle eest karistada,» kommenteeris olukorda toona DJ Kermo Hert.

DJ Kermo Hert FOTO: facebook

Samuti sõnas Hert toona, et külas on olnud ka vaiksemaid hetki. «Vahepeal saabus ka rahu, kui naabrid taltsutasid oma lemmikut haukumisvastase rihmaga, aga teadmata põhjusel nad sellest leevendist mõni aeg tagasi loobusid. Seetõttu muutus päevani uni oma armas kodus mullu taas väljakannatamatuks,» sõnas ta.

Tõesti, koer Sipsik kandis valla nõude kohaselt mõnda aega elektrilaenguga kaelarihma, seda kinnitas ka proua Jalundi Elu24le. Naise sõnul käis Kermo sel ajal koerakest õrritamas, et ta haukuma hakkaks ja laengu saaks.

Jalundi sõnas ka, et hiljem koeraga loomaarstile minnes avastati, et kaelarihm on koerale tekitanud põletusi ning loomaarst seda enam kasutad ei lubanud.

Tüli naabrite vahel pole lõppu leidnud

Hiljuti avaldas Heiki Valner oma blogis, kuidas nii Kermo Hert, kui ka Sipsiku omanik proua Jalundi on mõlemad vahepeal võimude poole pöördunud. Loe Heiki Valneri täispikka artiklit SIIT!

Hert süüdistas vanaprouat valetamises ning vanaproua süüdistas Herti oma koerakese ärritamises ja kividega loopimises. Jalundi kinnitas Elu24le, et mitte mingit lumepallidega loopimist pole olnud, Hert on naise sõnul tema maja ja koera vaid kividega loopinud.

«Videotest on selgelt näha, et lund ei ole ja maa on must. Ta loobib kividega ja ta räägib lumepallidest, lund pole isegi maas! Ta lihtsalt pehmendas asja sellega,» sõnab proua Jalundi.

Elu24 võttis ühendust ka DJ Kermo Hertiga: «Ma kirjutasin, et ma viskasin lumepalliga. See on registreeritud Eesti politsei poolt, see on pildistatud. Sinna see kõik jäi ja sealt rohkem ei ole midagi üldse seal vahepeal toimunudki,» sõnab ta Elu24le.

Loomakaitsja Valneri sõnul on Hert ka osade tegevuste osas vastutusele võetud. Küll aga ei ole Kermo Herti karistatud selle eest, et ta koera pihta kiviga viskas. Ühtlasi pole vanaproua kaebustest riigiorganitele kasu, sest need jäetakse erinevatel põhjustel rahuldamata ning menetlused algatamata.

«Kui need kohtuotsused tulid, siis jäi mulje nagu oleks kinnimakstud või äraostetud, kõik olid ühesõnalised,» rääkis proua Jalundi Elu24le.

Koer Sipsik FOTO: Heiki Valner / heikivalner.blogspot.com.ee

Mis võiks olla lahendus sellisele olukorrale?

Jalundi sõnul vajab tuntud DJ ravi. «Mingu ravile, näha on, et ta närvikava on rikutud. Ta tuli eile koju, ma istun akna all ja aken oli lahti, et koeraga oleks kogu aeg side. Ta tuleb autost välja, esimene asi, ta hakkab koera sõimama: «Sa igavene peldik, kao siit minema!» Koer ei teinud isegi häält sel ajal, aga tema nii kaua tümitas, kuni koer hakkas haukuma.»

DJ Kermo Herti sõnul pole temal rohkem midagi kommenteerida. «See on välistatud, et toimub mingi koera kiusamine. Ma kunagi kommenteerisin seda ja see oli ka kõik. Ääretult vale on see, mida kirjutatakse. Politsei toimikutes on ju kõik kirjas, et mina kedagi ei kiusa ega häiri. Ma käin päevatööl ja ma ei ole üldse koduski enam. Kogu see asi on klikkide jaoks välja pigistatud, ma isegi ei süveneks sellesse enam.»

Valneril on situatsioonist selge arusaam, et taolised olukorrad, kus riik jätab sisuliselt ääretult lollide selgitusteste taha pugedes asja lahendmata, lõppevad varem või hiljem vägivallaga ehk ühel heal päeval on koer Sipsik surnud või katkeb proua Jalundi poja kannatus.