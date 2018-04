Kaljumäestikku varanduse peitnud miljonär: see võidakse leida 1000 aasta pärast

87-aastase Fenni sõnul peitis ta laekatäie väärtuslikke objekte nii hästi ära, et vara jälile võidakse jõuda alles 1000 aasta pärast, teatatb independent.co.uk.

Ameeriklane käivitas aardeotsingu 2010. aastal teatega, et 4800 kilomeetri pikkuses Kaljumägestikus on paik, kus asub varandus, selle otsimist kergendab paiga kohta käiv kaart ja 24-realine luuletus «The Thrill of the Chase», milles on vara asukoha kohta üheksa vihjet.

Forrest Fenni luuletus, milles on vara asukoha kohta vihjeid FOTO: Twitter.com

Kaljumäestik FOTO: wikipedia.org

USA politsei andmetel on umbes kahe miljoni dollari suuruse varanduse otsijate seas hukkunud neli kõige hulljulgemat, kes sattusid looduses eluohtlikesse olukordadesse.

Kompass ja kaart FOTO: Ronalds Stikans / PantherMedia / Ronalds Stikans/Scanpix

USA õhujõudude endine piloot ja kunstigalerii omanik Fenn saab päevas kümneid e-kirju, milles inimesed üritavad temalt kavalate küsimuste ja nippide abil varanduse asukohta teada saada.

Miljonäri sõnul hoiab ta varandusejahtijatel silma peal, kuid tema andmetel ei ole mitte ükski rohkem kui 300 000 inimesest varandusele lähedale jõudnud.

«See vara kas leitakse lähiajal või siis kulub veel 1000 aastat selle leidmiseks,» arvas ameeriklane.

Forrest Fenn FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Fenni varapeitmisplaan sai alguse sellest, et arstid panid talle 1988. aastal vähidiagnoosi ja siis ta sätestas oma testamendis, et ta tuleb koos varandusega matta Kaljumäestikku.

Paranedes ei loobunud ta varapeitmisplaanist, vaid otsustas teised kulda ja vääriskive otsima panna.

«Ma ei arvanud, et see varajaht nii populaarseks osutub» sõnas mees.

Politsei on Fenni hoiatanud, et ta seab varandusjahiga kaaskodanike elu ohtu, sest hukkunud on neli meest.

2017. aasta juulis leiti Colorado Arkansase jõest 31-aastase Eric Ashby surnukeha. Uurimine näitas, et see mees oli Fenni vara jahil, kuid ta paat läks ümber ja ta uppus. Ülejäänud kolm meest hukkusid samuti vara jahtides, olles Kaljumäestiku aladel.

Fenn teatas, et kuna seitsme aastaga ei ole vara leitud, siis on ta valmis andma selle asukoha kohta veel vihjeid.

«Varakirst ei ole vee all ega Rio Grande jõe lähedal. Ei ole vaja suuri kive eemale veeretada ega ronida kaljudel üles-alla. Samuti ei ole see ühegi inimese poolt valmistatud objekti all,» jättis ameeriklane vihjeid.

Fenni sõnul peaksid varajahtijad olema ettevaatlikud ega seadma enda elu liigselt ohtu, kuid mitte muutuma ka liiga ettevaatlikuks, loobudes seiklustest.

«Minu arvates liiguvad inimesed liiga vähe looduses. Varandusjaht on üks võimalusi nad diivanilt püsti saada ja metsas liikuma panna. Eriti hästi mõjub see lastele ja noortele. Loodan, et vanemad lähevad koos oma lastega Kaljumäestikku matkama. Nad teevad seal kõike, mida matkates tavaliselt tehakse – kalastavad, telgivad, ujuvad, otsivad huvitavaid looduspaiku ja kivistisi. Kuid nad võivad seikluslikkuse huvides otsida ka minu varakasti,» arvas ameeriklane.