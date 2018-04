Elina Nechayeva: mina ja David tahame edastada sõnumina, et oluline on armastus

Elina tõi oma kallima David Pärnametsa avalikkuse ette «Eesti laulu» finaalis ning alates sellest hetkest on mees pälvinud parajalt tähelepanu, seda pärast Eesti Päevalehe LPs ilmunud intervjuud. Loe rohkem SIIT !

Elina tunnistab, et tal on täiesti ükspuha, mida kirjutatakse, kuid see olevat halb Davidi mainele ja teeb perele haiget. «Seda, mida meedias kirjutatakse, ei tasu lugeda ja olen selle ära keelanud ka oma vanematel ja Davidil, kes ei suutnud pärast «Eesti Laulu» lõppfinaali Pariisis olles suhtlusmeediat mitte jälgida.»