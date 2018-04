MAITSEV SUUTÄIS

Evelin Ilves on tuntust kogunud ka oma armastusega toidu vastu. Lisaks mitme toiduteemalise raamatu avaldamise, sai naisest ka restoran ROOG omanik ja asutaja. Üheskoos, sel ajal veel sõbraks nimetatud, Siim Rikkeriga avati 2017. aasta 15. juunil suverestoran. 1. detsembril avati uksed ka Tallinnas, Pikal tänaval. Restorani kodulehel on kirjas: «Pakume koduses õhkkonnas toiduelamust kuni 12-le külalisele – suvel Hiiumaal Nasvarannas, talvel Tallinna muinasjutulises vanalinnas,» pakkudes menüüd, mis kohandatud vastavalt hooajale.

Ettevõtmine tore ja menüü põnev, siiski pakkus toitude kõrge hind palju kõneainet. Evelin selgitas, et hinda tõstab tooraine kõrge kvalteet ja käsitööna värskelt valminud söök. «Meil on päris toit, laetud maa ja päikese energiaga. Võimalikult kohalike väiketalunike kasvatatud, võimalikult hooajaline. Meie kodurestos oled hästi söönud ja südamest hoolitsetud.»

Restorani Roog kolmekäiguline õhtusöök on 68 eurot inimese kohta. «Hinna sees on tervistusjook, toit, vesi, pillimäng.» Kui aga joogipoolist toidu kõrvale saada, siis peab külaline välja käima 35 eurot veinimenüü kohta.

KALLIS LÕBU

2013. aastal alustati tulist arutelu presidendiproua esinduskulude üle. Evelinile oli igakuiselt esinduskuludeks määratud 1515 eurot kuus. Aga lisaks sellele oli alates 2006. aastast kulunud rõivastele ja aksessuaaridele veel üle 70 000 euro.

Siim Raie rääkis ETV saates "Ringvaade", et nii rahvusvahelised standardid kui Eesti ootused riigipea abikaasa suhtes on kõrged ja see ongi kallis. Ta märkis, et näiteks vabariigi aastapäeva vastuvõtul ei olnud Evelin Ilvese kleit saalis kindlasti kõige kallim.

"See lihtsalt on nii, et see esindustasu, mis ta saab kulude katteks, lihtsalt ei kata neid kulusid," sõnas presidendi kantselei juht Siim Raie Ringvaatele.

Kuigi pahameele keskmesse sattus pigem naine ise, tegeleb esinduskostüümidega mitmeid inimesi, kes peaksid ka kuludel silma peal hoidma. Loomulikult on ootused Eestit esindava isiku jaoks kõrged ja seetõttu võib vahel olla raske teha kompromisse, et odavamalt läbi ajada.