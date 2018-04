Cannes'ilt osalemiskeelu saanud tuntud režissöör on festivalil tagasi

Von Trier sattus kriitika alla oma filmi «Melanhooliat» tutvustades, kus rääkis, et pidas ennast pikka aega juudiks, kui aga selgus, et ei ole, siis pöördus natsiks. Ta ütles küll, et tal ei ole midagi juutide vastu, kuid märkis, et siiski põhjustab Iisrael maailmale hulga probleeme, vahendas MENU.