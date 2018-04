Brigitte Susanne Hunt paljastas, kes on kõige koledam mees Eestis

Brigitte viimases blogis oli tema külaliseks blogimise ema Mari-Leen Albers, kellega koos mängiti mängu, kus teineteiselt küsiti sügavalt isiklikke küsimusi, ning kui vastata ei tahetud, siis pidi sööma midagi rõvedat. See on sama mäng, mida Brigitte mängis kunagi teise blogija Palja Porgandiga.

Juba esimestest küsimustest oli näha, et Mari-Leen, blogijanimega Merimell, ei ole mütsiga lööma tulnud ja tema küsimused olid väga rasked. Mari-Leen oli ühe küsimusena ettevalmistanud situatsiooni, kus Brigitte pidi paljastama, kes on Eesti koledaim mees, mille järel pani ta ka väga keerulisse olukorda.

«See ei ole küsimus. See on alles algus,» sõnas Mari-Leen.

«Viktor Vassiljev,» vastas Brigitte eelnevalt esitatud avaldusele. Küsimus jätkus: «Nüüd kujutle, et see mees ei ole kuu aega pesus käinud, aga on teinud kõvasti maatööd, putitanud traktorit, näpus tavotised otsas. See, mis kuu aega pesemata pükstes, jäägu sinu mõelda. Sul on kaks valikut: kas lased tal endale näpuseksi teha või pakud talle suuseksi. Kumma valid?»