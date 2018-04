Galerii: ajakirja People valis kõige ilusamaks naiseks Pinki

Selle järel teatas ta, et ta on õnnelik, et inimeste arvamus ilust on muutunud, sest ta ei ole traditsiooniliselt selline naine, kes valitakse sookaaslaste seast kõige kenamaks. «Mulle meeldib, kuidas asjad on muutumas, ning mulle meeldib, et meie perspektiiv sellest, mis on ilus, on pahupidi pööratud. Ilul ei ole midagi viga, olgu sees siis sisemine, välimine, olgu sellel erinevad varjundid või suurused. See on see, mida see sinu jaoks tähendab,» sõnas Pink saates.