Tšiilis suri mees, kes väidetavalt oli 121-aastane

Celino Villanueva Jaramillo passi ja ID-kaardi kohaselt sündis ta 25. juulil 1896. aastal, kuid Guinnessi rekordite organisatsioon ja rahvusvaheline gerontoloogiliste uuringute instituut ei ole seda kinnitanud, teatab The Guardian.

Kuigi Tšiili võimud andsid väga eakale mehele välja ID-kaardi ja passi, mille kohaselt on ta sündinud 19. sajandi lõpul, puuduvad siiski ta sünniaja kohta kindlad ariiviandmed.

Pärast erakorralist operatsiooni oli ta intensiivravis ja arstid arvasid, et mees paraneb, kuid viimastel päevadel tekkisid tal kannatada saanud kopsu tõttu komplikatsioonid ja ta tervis halvenes. 17. aprillil kutsuti talle preester, kes tegi viimse võidmise ja ta suri 18. aprillil.

Jaramillost sai Tšiilis kohalik kuulsus tänu ta väidetavale vanusele, kuid ka sellele tõttu, et teda hakkasid külastama poliitikud, kaasa arvatud miljonärist president Sebastian Piñera. Nad surusid ta kätt ja uurisid, et kuidas ta on nii vanaks elanud ning lasid end koos temaga pildistada.