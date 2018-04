Austraalia kuulsat Krokodillikütti peetakse Hollywoodis meeles

Irwini tütar Bindi edastas Twitteris, et ta isa saab 26. aprillil Los Angeleses Kuulsuste alleele oma tähe ning kõik isa sõbrad ja fännid on oodatud seda avama.

Stephen Robert Irwin (22. veebruar 1962 – 4. september 2006) oli Austraalia päritolu loomakaitsja, loomaaia omanik ja telesaatejuht, keda hüüti Krokodillikütiks (The Crocodile Hunter).

See austraallane sai maailmakuulsaks oma telesarjaga «The Crocodile Hunter» (1996 – 2007), mida ta tegi koos oma naise Terriga.

Irwini tütrel Bindil oli pärast oma isa surma saade «Bindi: The Jungle Girl», kuid ta juhtis ka oma isast rääkivaid mälestussaateid.

Bindi Irwin on nüüd näitlejanna, kes osales näiteks USA kuulsuste tantsusaates «Dancing with the Stars».