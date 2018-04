Galerii: võiduajamisel lustinud briti daamid «kinkisid» koristajatele paraja kaose

Britid on tuntud nii oma alkoholitarbimise kui lagastamise poolest ning Aintree võiduajamised ei olnud erand.

Grand National on briti iga-aastane hobuste võiduajamine, mis toimub kolmel päeval Liverpoolis Aintree hobuste võidusõidurajal. Esimene päev Grand Opening Day, teine on Ladies Day ja kolmas on Grand National Day.