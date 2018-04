Liiga pornograafiline? Alasti matkajad sattusid Instagramis põlu alla

Get Naked Australia tekkis Instagrami 2016. aastal, kui 27-aastane Brendan Jones hakkas sinna lisama lõbusaid alastipilte matkadest koos sõpradega. Piltide eesmärk on edendada inimeste suhtumist oma kehadesse.

Ent Instagram keelas hiljuti nende teemaviite, pidades seda sobimatuks. Nüüd on Jones hirmul, et tema Instagrami konto suletakse täielikult. Mehe sõnul ei ole nende postitatud pildid pornograafilise sisuga - Instagram on lihtsalt nende vastu liiga karm.

Ühtlasi on mees veendunud, et rakendus on nende konto juba salamisi keelanud, mis tähendab seda, et nende postitusi näevad vaid nende jälgijad ja mitte keegi teine. «Terve eelmise aasta vältel tekkis meil igal nädalal 1000 uut jälgijad ja järsku see lõppes.»