Tige mäger «vallutas» Šoti kindluse

Mäkra on üritatud välja meelitada nii kassitoidu kui mee abil, kuid seni ei ole see õnnestunud, sest metsloom ei puudutanudki toitu.

Historic Scotland teatas Twitteris, et Craignethani kindluses peremehetses mäger ning kindlus on mõnda aega suletud, et see loom tabada ja tema visiidist tekkinud kahjustused parandada.