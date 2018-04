Anne Veesaare poeg isast: ta oli hea tuttav, mitte enamat

Ott oli nelja-aastane, kui vanemad lahku läksid. Isa Talvo oli Oti kasvamise ajal olemas, kuid tema roll oli pigem pühapäevaisa. Isapoolsete vanavanematega oli nooremees enda sõnul siiski lähedane.



Veesaar tunnistab intervjuus, et Ott päris oma isa parimad omadused - ta on pikk, arukas, loogilise mõtlemise ja hea mäluga.



Suuremat mõju avaldas Otile hoopis ema teine abikaasa Jaak Elling. «Ma ei võtnud teda kunagi isana, aga kindlasti on tal olnud suur mõju ja ma austan teda siiamaani,» rääkis Ott Jaagust, kellega ema Anne elas koos 15 aastat.



Teatrimees Talvo Pabut suri eelmise aasta 25. juunil Tartus.