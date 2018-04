Jaapani töötajad ei tohi 45 minutit pärast suitsetamist lifti kasutada

Tervishoiuekspertide teatel on 45 minutit piisav aeg, et suitsetaja kahjulikest ainetest vabaneks, teatab The Telegraph.

Kohaliku omavalitsuse töötajad said ringkirja, milles öeldi, et suitsetajad peavad pärast suitsetamist kasutama viie korrusega hoones treppe või ootama 45 minutit, et nad saaksid liftiga sõita.

Inimesed liftis FOTO: Wavebreakmedia ltd/PantherMedia / Wavebreakmedia ltd/Scanpix

«Suitsetajad kahjustavad teiste tervist, tehes neist passiivsed suitsetajad. Eriti mõjub suitsetamine ja sellele järgnev kitsastes paikades nagu liftid,» selgitasid tervishoiutöötajad.

Suitsetajad FOTO: © Erik de Castro / Reuters/REUTERS/Scanpix

Samas ei ole kohalikus omavalitsuses piisavalt tervishoiutöötajaid, kes uuest reeglist kinnipidamist jälgiks ja seega jääb see igaühe enda südametunnistusele.

«Meil on suitsetajatega probleeme, kõigepealt see, et suitsetajaid on liiga palju. Teiseks see, et suitsetajad sunnivad teisi passiivselt suitsetama. Eriti kahjustab sigaretisuits lapsi, rasedaid ja eakaid,» teatas Ikoma linnaametnik Kosuke Izumi.

Izumi lisas, et ta ise ei ole suitsetaja ja ta loodab, et linnavalitsuse töötajad saavad aru ja järgivad uut reeglit.

Kohaliku meedia küsitlus näitas, et linna elanikud jagunevad uue reegli puhul kahte leeri. Osa pooldab seda, kuna liftikasutamise keeld aitab säästa kaaskodanike tervist, kuid teised on selle vastu, sest nende arvates ei mõjuta suitsetanud inimene teisi.

121 000 elanikuga Ikomas võideldakse väga aktiivselt suitsetamise vastu. Alates juunist saab määrata 20 000 jeeni (140 eurot) suuruse trahvi kõigile, kes suitsetavad linna raudtejaama juures.

Jaapanis on suitsetamisvastasus muutunud populaarseks, mitmed suurfirmad annavad soodustusi neile töötajatele, kes ei suitseta.

Alates möödunud aasta oktoobrist saavad Tokyos asuva firma Piala Inc mitteuitsetajatest töötajad kuus puhkusepäeva lisaks. Firma mittesuitsetajatest töötajad kurtsid varem, et nemad töötavad rohkem ja intensiivsemalt kui töötajad, kes käivad suitsupausidel.

Jaapanis on firmadel ja ametiasutustel suitsetajatele mõeldud alad, kuid igaüht, kes suitsetab sellisest alast väljapool, saab trahvida.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel ligi 22 protsenti jaapanlastest suitsetab, suitsetajate seas on enim mehi ja eakaid.