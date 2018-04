Aspergeri sündroomile nime andnud Austria lastearst tegi natsidega koostööd

«Asperger keeldus nägemast seda, mida natsirežiim inimestega tegi. Ta oli ükskõikne ja ignorantne patsientide tegelike vajaduste suhtes nii Teise maailmasõja ajal kui pärast seda,» jätkas Czech.

Czech kritiseerib tänapäeva autismi uurijaid, kes ei taha midagi kuulda Hans Aspergeri koostööst natsidega ja tema kliinikus olnud laste kannatustest.

«Seni levivad lood, et Asperger tõi teatud autismispektri ja teiste haigustega lapsed oma kliinikusse, et neid natside käest päästa. See ei vasta tõele, sest Asperger oli ise natside tööriist,» teatas meditsiiniajaloolane.

Czechi sõnul võib ta uurimistöö paljudele peredele, kellel oli Hans Aspergeriga kokkupuuteid, valu teha, kuid ta pidi tõe pinnale tooma.

«Me ei saa eitada natsirežiimi koledusi, kaasa arvatud katseid inimestega ja inimeste hävitamist, kuid me saame võtta sellest õppust, et enam midagi sellist ei juhtuks,» teatas uurija.

Johann «Hans» Friedrich Karl Asperger (18. veebruar 1906 – 21. oktoober 1980) oli Austria lastearst, meditsiiniteoreetik ja meditsiiniprofessor, kes uuris eelkõige lapsi.

Ta kirjutas üle 300 meditsiinialase kirjutise, milllest enamik käsitles tema poolt loodud terminoloogiale autistlik psühhopaat vastanud patsiente.

Aspergeri sündroom (lühend AS) on üks autismispektrihäiretest, millele on iseloomulikud raskused sotsiaalses suhtluses, stereotüüpsed püsivad, korduvad, sihitud, rituaalsed huvid ja tegevused, kohmakus ja ebatüüpiline keelekasutus.

AS on eristatav teistest autismispektrihäiretest selle poolest, et aspergeriga isikutel puudub üldise keelelise või kognitiivse arengu pidurdumine.

Aspergeri sündroom sai nime Austria lastearsti Hans Aspergeri järgi, kes 1944. aastal kirjeldas lapsi, kel paistis olevat normaalne intelligentsuse tase, kuid samas olid neil puudulikud mitteverbaalse suhtlemise oskused, neil ei õnnestunud avaldada empaatiat suhtluskaaslaste suhtes ja nad olid füüsiliselt kohmakad.

ASi täpne põhjus on teadmata, kuid uurimuste kohaselt mängib pärilikkus rolli ning ajuskaneeringud on näidanud muutusi teatud ajupiirkondades.