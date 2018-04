Kurioosne video: kokpitis trallinud piloodid jäid oma tööst ilma

Vahejuhtum toimus märtsis lennuliinil Pariis-Madriid. Video on sellest, kuidas üks pilootidest täidab dokumente ja tantsib, samal ajal kui kaaspiloot teda Snapchati rakendust kasutades filmib.

Kõik see toimus, kui lennuk oli 30 000 jala kõrgusel (umbes üheksa kilomeetrit). Ettevõte alustas intsidendi uurimist ning mõlemad piloodid vabastati sisejuurdluse ajaks töökohustustest.

«Need piloodid ei keskendunud lennuki juhtimisele vaid sellele, et neil oleks lõbus. Isegi püsikiirusel võtab see vaid mõne sekundi, et midagi võiks katastroofiliselt valesti minna,» sõnas üks videot vaadanud inimene.