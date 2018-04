Kes on lemberäppar Reketi tõeline muusa?

«Me Robertaga oleme teineteise loomingu esimesed kriitikud,» pihtis Reket «Pealtnägijale». Roberta Einer ei välista, et on oma kallimale inspiratsiooniks olnud. «Päris mitu laulu just sellelt uuelt ja eelmiselt albumilt lähevad mulle väga hinge, sest tõesti on väga lihtne paralleele tuua meie ja tema ja minu eludega,» ütles Roberta.