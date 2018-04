Populaarne kohtinguäpp, mis ühendab LinkedIni ja Facebooki, viib deitimise täiesti uuele tasemele

Ameerikas suurt populaarsust kogunud kohtinguäpp «The League» (inglise keeles «Liiga») on ainult registreeritud kasutajatele mõeldud rakendus, mis suunatud professionaalidele samaväärse kaaslase leidmiseks.

Sobivused ja vastuvõtmine baseeruvad LinkedIn-il ja Facebooki profiilidel. LinkedIn on üks suurimaid sotsiaalmeediakanaleid, mille kasutajad jagavad omavahel tööalast informatsiooni. Peamiselt on näha inimeste senised töökohad, mis peavad enne avalikustamist tööandjalt ka kinnituse saama. Erinevate töösuhete läbi luuakse võrgustik, mille abil on võimalik näha inimeste professionaalsust ja ärilisi kokkupuuteid, vähendades kasutajate võimalust «ilustavateks täiendusteks».

Rakenduse kasutamine on imelihtne, kuid erineb konkureerivast ja ka Eestis väga populaarsest Tinderist märkimisväärselt. Olles äpiga ühendanud oma LinkedIn-i ja Facebooki profiilid, saavad kasutajad valida oma eelistused potentsiaalsele paarilisele. Kriteeriumite hulka kuuluvad sugu, vanus, pikkus, distants, haridus, religioon ja etniline päritolu. Pärast küsimustele vastamist ja info esitamist pole sa veel konto omanik, vaid suunatakse ootejärjekorda, seniks kuni avaldusi üle vaadanud personal on selle vastu võtnud või tagasi lükanud.

Kui näiteks Tinder-i kasutajad on harjunud viipama paremale või vasakule, et inimene valida või mitte ja alles pärast mõlema kasutaja vastastikkuse «meeldimise» järel on võimalik suhtlusesse astuda, siis The League näitab igal päeval vaid viit potentsiaalset kaaslast. Rakenduse «teise liigasse kuulumisest», annab tunnistust ka äpile 2016. aasta juunis tehtud uuendus, kus sai ühe kriteeriumina märkida ka naisi, kes on huvitatud oma munarakkude külmutamisest.

Igale liikmele antakse võimalus rakendusse kaasa võtta üks sõber, andes sellega talle võimaluse jätta vahele avaldusprotsess, mis rakendusega liitumiseks vajalik. See aga, ei tähenda, et kohe kasutajaks saadakse. See vaid tagab koha ootenimekirjas, mille hulgast valitakse esitatud tõese info põhjal sobivad kandidaadid.

Kandideerimisprotsessi on erinevates väljaannetes, ka Bloomberg Businessweek, nimetanud elitaarseks, tuues välja mitmed graafikud mis väidetavalt tõendavad rakenduse negatiivseid mõjusid ühiskonnale. «Kui ma peaksin valima pinnapealsuse ja eliitsuse vahel, siis valiksin olla eliitne,» ütles rakenduse rajaja Amanda Bradford eelmisel aastal TechCrunch-ile antud intervjuus.

Rakenduse looja Amanda Bradford on julgete ja radikaalsete väljaütlemistega meedias jätnud mulje nagu tegemist oleks tippude-tipu, supermodellist ülirikka ärinaisega, kelle peas isegi ükski juuksekarv omasoodu ringi ei lehvi, siis naise Instagrami kontol kajastub üpris lihtne, mitte liialt ekstravagantne elu ja pigem tagasihoidlik välimus.

Kahjuks peavad koorekihti kuuluvad Eestlased rakenduse kasutamisest vähemalt kodumaal suu puhtaks pühkima, sest mobiiliäpp on hetkel kasutatav vaid USA-s. Seega saab Eestis jätkuda Tinderi tähelend, mis on toimetusele saabunud aruande kohaselt Eestis populaaruselt neljas rakendus.