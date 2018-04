Beyond Beyondi Gevin hädas: kas poplaulja ema võttis tema sotsiaalmeedia üle?

Laulja Gevin Niglase Facebooki postitas keegi: «Tere õhtust armsad näoraamatu kasutajad! Siinpool Gevini ema. Pean tunnistama fakti, et mul ei ole kombeks nuhkida oma järelpõlve järgi, kuid antud hetkel sattusin täitsa kogemata oma armsa poja näoraamatu vestlusi lugema. Mille ta oli nii usinalt kodu arvutis sisse jätnud. Oma üllatuseks leidsin all paremal nurgas olevatest kastikestest mitmeid muret tekitavaid jutuajamisi.»

Kommentaarides arvad sõbrad, et tegu on naljaga. Gevin pakub, et nalja üks autoreid on viimasest superstaarisaatest lahkuma pidanud Rauno Gutmann. Gevini ema kinnitab, et tema ei nuhi oma poja sotsiaalmeedias, aga mitmed sõbrad võtavad lugu, kui hoiatust.