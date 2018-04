Video: Minneapolise kaubamaja renoveerimisel leiti mumifitseerunud ahv

Fotol olev ahv näeb välja kuivanud ja kollaseks tõmbunud, nahk on looma sabalt kadunud ja lülid on näha.

Facebookis küsiti, et kust see ahv võib pärit olla ja kuidas ta sattus kaubamajahoone katusesse.

Üks isik teatatas, et tal on tuttav, kes töötas Dayton’si kaubamajas 50 aastat ning ta mäletab, et ükskord põgenes ahv seitsmendal või kaheksandal korrusel õhusüsteemi, kuid see loom vist hukkus töötava ventilaatori tõttu.