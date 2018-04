Kuninganna Elizabeth II viimane corgi tõugu koer suri

Briti meedia teatel oli see koer 15-aastane, mis on corgide kohta kõrge vanus ja loomal olid eakusest tingitud vähihaigus, mille tõttu tuli ta elu lõpetada.

Buckinghami palee esindaja teatas, et kuninganna ei soovinud, et ta lemmik kannataks, kuid ta on viimase corgi surma tõttu kurb.

Kuninganna Elizabeth II on kogu oma elu eelistanud Walesi corgi tõugu koeri, kes on üsna väikesed ja lühikeste jalgadega koerad, keda traditsiooniliselt kasutatakse karjakoertena.

Buckinghami palee allika teatel on kuninganna Elizabeth II olnud koerad alates 1936. aastast ning kokku on tal olnud üle 30 koera.

Corgid on kõige väiksemad karjakoerad, kes on aktiivsed, sportlikud ja intelligentsed koerad, neid kasutati algselt lammaste, hobuste ja lehmade karjatamisel. Nende kasv on optimaalne karja ajamiseks, sest nad ei saa loomade kapjadega pihta. Praegu on nad valdavalt seltsi- ja sportkoerad.