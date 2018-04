«Kodutunde» produtsent Nilov süüdistab politseid Lahteina surma avalikustamises

Nilovi jaoks oli pettumust tekitav asjaolu, et politsei- ja piirivalveameti pressiosakond oli päev varem kinnitanud teabepäringud esitanud Õhtulehe ja Postimehe ajakirjanikele, et Tallinn-Tartu maanteel aprilli lõpus avariis üliraskelt viga saanud naine suri haiglas. Tegemist oli „Kodutunde« saatejuhi Signe Lahteinaga ja selleks hetkeks oli naise surmast möödas ligi 12 tundi.

See, üsnagi lakooniline teade tõi varahommikul politsei pressiosakonnale „Kodutunde« saatejuhi Kristi Nilovi protestikõne, kus produtsent nõudis selgitust, mis õigusega võib politsei inimese surmast ajakirjandust teavitada. Nilovit pahandas asjaolu, et „lähedasi» polnud surmast teavitatud ehkki seaduse mõistes tema Signe Lahteina lähedaste hulka ei kuulugi.

Nagu sellest vähe oleks, jõudis eile avalikkuse ette info, et Nilov on ka valitsuse peale pahane. Eesti Ekspress kirjutas, kuidas Nilov on pettunud, et valitsus Lahteini surma puhul kaastunnet ei avaldanud.