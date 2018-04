Briti kuninglikeks pulmadeks valmistuvad isegi psühhiaatrid

Vaimse tervise ekspertide selgituse kohaselt võivad inimesed kuninglike pulmade eelselt ja selle ajal tunda, et nende elu on võrreldes Harry ja Meghani omaga vilets ning nad tahaksid elada samasugust elu nagu kuninglik paar, teatab Daily Mail.

Meghan Markle ja prints Harry FOTO: /AP/Scanpix

USAs New Yorgi ülikooli Langone’i meditsiinikeskuses töötava briti psühhiaatri Sue Varma arvates võivad kuninglikud pulmad tekitada inimestest kadedust ja alaväärsust, mille tõttu võidakse hakata elama kujutlustes. Loobutakse pere ja sõpradega suhtlemisest, ei viitsita enam tööd teha ega hobidega tegeleda. Nii mõnelgi võib tekkida sügav depressioon ja enesehävituslikud mõtted. Kui endaga ei olda rahul, pördutakse alkoholi ja narkootikumide poole.

Prints Harry ja ta kihlatu õnne nähes võib nii mõnigi hakata arvama, et ta enda abi- või kooselu ei ole piisavalt õnnelik ning võidakse süüdistada partnerit.

Varma sõnul on talle teada juhtumeid, milles inimesed ei ole järsku enam rahul oma välimusega. Nad on pöördunud ilukirurgide poole, et nad saaksid operatsioonide abil kas Harry või Meghani välimuse.

Prints Harry ja Meghan Markle FOTO: Victoria Jones/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Eriti ohustavad vaimse tervise probleemid neid, kes jälgivad kuningliku pere liikmete iga sammu ja ei suuda päevagi elada uudisteta nende kohta. Sõltlased peaksid saama aru, et neil on oma elu ja elama seda, mitte kellegi teise elu,» sõnas psühhiaater.

Ta lisas, et sellstel sõltlastel tuleb seada asjad tähtsuse järjekorda. Esikohal peaks olema oma perekond ja need, kellel on lapsed, peaksid tegelema eelkõige lastega.

Varma sõnul on maailmas kahjuks aina enam neid, keda pimestab kuulsuste, kaasa arvatud Briti kuningliku pere liikmete elustiil.

«Kui kuulsuste elu jälgimisele kulub liiga palju aega, siis ei jää aega oma tegelikku elu elada. See tekitab nii sisemisi kui väliseid pingeid ja võib tuua kaasa psühholoogilisi probleeme. Sellistel inimestel on tavaliselt alaväärsuskompleks, nad üritavad olla paremad kui on. Alaväärsust kompenseeritakse erinevate asjade abil. Näiteks oma kehaga rahulolematud võivad soovida kenamat välimust ja on valmis kulutama kogu oma vara, et seda saada,» jätkas psühhiaater.

Depressioonis naine psühhiaatri vastuvõtul. Pilt on illustratiivne FOTO: Wavebreakmedia ltd/PantherMedia / Wavebreakmedia ltd/Scanpix

Varma arvates tuleks kuninglikel pulmasõltlastel vähendada sotsiaalmeedia ja meedia jälgimist, sest Harry ja Meghani fotode vaatamine ja nende kahe kohta käivate kirjutiste lugemine võib tekitada lisastressi.

Prints Harry ja Meghan Markle FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

«On neid, kes elavad internetis, ahmides endasse kõike, mis käib Harry ja Meghani kohta. Nad ei ela enam oma elu, vaid kujutuslikku elu, millel ei ole reaalsusega seost. Need inimesed vajavad kiiresti abi, sest kui nad seda ei saa, siis võivad probleemid süveneda ja lõpuks võivad nad jõuda depressiooni ja suitsidaalsete kalduvuste tõttu pikaajalisele ravile,» nentis psühhiaater.

Prints Harry ja Meghan Markle'i öaulatus leiab aset 19. mail Windsori lossi St. george'i kabelis, kuhu on kutsutud 600 külalist. Üle 2000 rahva seast valitud inimese pääseb Windsori lossi aeda, kus nad saavad kuninglikku paari näha pärast laulatust.