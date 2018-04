Video: Taani uurimisrühm leidis Hitleri superallveelaeva

Tegemist on XXI tüüpi allvelaevaga, mis kannab tähistust U-3523 ja see asub 123 meetri sügavusel merepõhjas, olles Skagenist kümne meremiili kaugusel, teatab cphpost.dk

Allveelaeva vööriosa on merepõhja liiva mattunud, ahter asub 20 meetrit kõrgemal kui vöör.

Teise maailmasõja ajal pani Saksamaa suurt rõhku allveelaevade arendamisele ja see õnnestust, sest liitlased pidasid XXI tüüpi allveelaevu nende tehniliste võimaluste tõttu ajast ees olevateks.

Teada on, et saksa allveelaevad uputasid ligi 2800 liitlaste allveelaeva.

U-3523 uputas Briti pommituslennuk B-24 Liberator 6. mail 1945 ehk üks päev enne, kui Saksamaa allkirjastas esimese tingimusteta allaandmise dokumendi. Ajaloolaste andmetel ei olnud see laev Skagerraki väinas ülesannet täitmas, pigem üritas meekond põgeneda.

Allveeuurijate sõnul oli neile üllatus, et nad leidsid selle allveelaeva üheksa meremiili (17 kilomeetri) kaugusel läänes paigast, kus see brittide algsetel andmetel oli.

Sõjaajaloolaste sõnul olid XXI tüüpi saksa allveelaevad tehniliselt väga võimsad, olles ehitatud nii, et laevad said pikka aega liikuda vee all.